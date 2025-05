UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

නමUNO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2294

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,14%

සංසරණ සැපයුම111 566 779

උපරිම සැපයුම384 649 206

මුළු සැපයුම316 649 184

සංසරණ අනුපාතය0.29%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.23343715,2021-06-03

අඩුම මිල0.00290385086244144,2025-04-18

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමLunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.