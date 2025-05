UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

නමUNFI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1621

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)13.76%

සංසරණ සැපයුම9,548,650.10357291

උපරිම සැපයුම10,000,000

මුළු සැපයුම9,548,651.10357291

සංසරණ අනුපාතය0.9548%

නිකුත් කළ දිනය2020-11-14 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ43.91306093,2021-03-01

අඩුම මිල0.16605847167079818,2025-04-14

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

