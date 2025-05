TSUKA

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

නමTSUKA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1531

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%0,01

සංසරණ සැපයුම1.000.000.000

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1.000.000.000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.24735055084312768,2022-09-24

අඩුම මිල0.002343424462156912,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

