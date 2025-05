TSM

Tusima is a global consumer payment network that seamlessly connects real-world spending scenarios with digital currencies. Wherever they are, users can effortlessly make global purchases with any asset. At the same time, Tusima empowers merchants with efficient, low-cost on-chain settlement services, enabling them to expand consumption scenarios, attract a vast global user base, and unlock new business frontiers in the digital age.

නමTSM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.5806

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම1 000 000 000

මුළු සැපයුම1 000 000 000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.005862031009582117,2024-12-24

අඩුම මිල0.000864743213153265,2025-03-12

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

