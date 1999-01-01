TIX

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

නමTIX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0

සංසරණ සැපයුම--

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම500,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ,

අඩුම මිල,

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

හැඳින්වීමTimeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
සොයන්න
ප්‍රියතම
TIX/USDT
Timeworx.io
----
--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (TIX)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
තොරතුරු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ස්පොට්
විවෘත ඇණවුම්（0）
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
TIX/USDT
--
--
‎--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (TIX)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
තොරතුරු
විවෘත ඇණවුම්（0）
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
Loading...