THREE

Three Protocol is a foundational ecosystem that decentralises marketplaces to promote and enable inclusivity in eCommerce and RWA transactions. It is built for the unbanked, debanked, crypto spenders and those concerned about privacy.

නමTHREE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2129

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම85,000,000

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.4600296988152648,2024-05-05

අඩුම මිල0.005066195642581804,2025-04-15

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

