Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

නමTEVA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3399

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම3 958 384 880

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.02957069755751843,2025-02-19

අඩුම මිල0.005612876358652425,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්BASE

