TES

Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.

නමTES

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2697

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.87%

සංසරණ සැපයුම10,000,000

උපරිම සැපයුම100,000,000

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.1%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.0001327546551544,2024-03-23

අඩුම මිල0.01007116959705365,2025-05-28

පොදු බ්ලොක්චේන්BLAST

etfindex:mc_etfindex_source