Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

නමSYS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.640

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.40%

සංසරණ සැපයුම817,841,170.93905

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම817,841,170.93905

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.3084718542375575,2022-01-02

අඩුම මිල0.000199166999664158,2015-02-22

පොදු බ්ලොක්චේන්SYS

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.