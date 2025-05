SPONSTAR

Sponstar is a blockchain-powered platform transforming brand sponsorships and customer loyalty through fractional ownership, AI-driven insights, and decentralized infrastructure. Designed to bridge the physical and digital worlds, Sponstar enables brands of all sizes to participate in sponsorship opportunities while delivering measurable ROI.

