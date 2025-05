SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

නමSOV

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1073

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,17%

සංසරණ සැපයුම60 190 097,03729472

උපරිම සැපයුම100 000 000

මුළු සැපයුම100 000 000

සංසරණ අනුපාතය0.6019%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ44.91380266863327,2021-10-07

අඩුම මිල0.16233888211013012,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්RBTC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

