Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

නමSLN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1821

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%1,90

සංසරණ සැපයුම39.087.792,04392908

උපරිම සැපයුම100.000.000

මුළු සැපයුම100.000.000

සංසරණ අනුපාතය0.3908%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ26.116258065313513,2024-02-23

අඩුම මිල0.039087806312171645,2025-05-30

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

