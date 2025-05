SHILL

Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program. SHILL Token uses cases include: All in-game transactions Staking to receive various benefits Governance votes to determine the project development

නමSHILL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2681

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,03%

සංසරණ සැපයුම357 073 944

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1 000 000 000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ15.810064046817201,2021-11-09

අඩුම මිල0.000204788939082225,2025-04-17

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

