SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

නමSHIDO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1485

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%0,00

සංසරණ සැපයුම17.820.683.552,587715

උපරිම සැපයුම18.000.000.000

මුළු සැපයුම18.000.000.000

සංසරණ අනුපාතය0.99%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.04630688438383707,2024-03-01

අඩුම මිල0.000009009665921584,2024-03-01

පොදු බ්ලොක්චේන්NONE

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.