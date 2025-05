SETAI

Sentient AI is an AI agent, a chatbot & personal assistant that generates creative life solutions by outstanding critical thinking and empathetic responses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. The first AI Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, empowers investors to optimize their token assets and gain access to early investment across Web3 space.

නමSETAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.5830

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.05923576647703035,2025-01-08

අඩුම මිල0.002397907891597874,2025-05-28

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.