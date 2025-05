SCA

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

නමSCA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.964

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)17.78%

සංසරණ සැපයුම109,491,966.1603661

උපරිම සැපයුම250,000,000

මුළු සැපයුම250,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.4379%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.4898066080245465,2024-03-09

අඩුම මිල0.06093134134943106,2025-03-11

පොදු බ්ලොක්චේන්SUI

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

