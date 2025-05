SAMA

SAMA is the native currency of Exosama Network, a community-owned Layer 1 EVM blockchain to further expand the Moonsama-ecosystem, which encompasses multichain blockchain solutions, composable NFT collections, a myriad of Web 3.0 assets, games, NFT marketplaces, a thriving Metaverse and an overarching lore trying them all together.

නමSAMA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.5229

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.031140307891631802,2023-12-14

අඩුම මිල0.00241311655203976,2025-04-14

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.