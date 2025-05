REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

නමREVO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2191

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම31,832,475.94983859

උපරිම සැපයුම46,000,000

මුළු සැපයුම46,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.692%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.2486432735452517,2021-11-16

අඩුම මිල0.000558546919927292,2023-08-02

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

