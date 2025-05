RED

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

නමRED

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.345

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)3.62%

සංසරණ සැපයුම280,000,000

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම597,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.28%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.4560272855118426,2025-03-03

අඩුම මිල0.30823495446951454,2025-04-18

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

