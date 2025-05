RBTC1

Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. RabBitcoin(RBTC1) is native token the game's economy, incentivizing participation, rewarding loyalty, and supporting the overall growth of the project.

නමRBTC1

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1205

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම7,437,500,000,000

උපරිම සැපයුම21,000,000,000,000

මුළු සැපයුම21,000,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.3541%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.000032687237820629,2024-11-12

අඩුම මිල0.000000919028564733,2025-05-30

පොදු බ්ලොක්චේන්TONCOIN

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.