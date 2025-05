QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

නමQUICK

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.931

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.92%

සංසරණ සැපයුම752,432,305.1999454

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම963,173,869.4682719

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2021-06-08 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2250459349499163,2022-05-05

අඩුම මිල0.019758941093713366,2025-05-31

පොදු බ්ලොක්චේන්MATIC

