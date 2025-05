QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

නමQTUM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.185

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)55.00%

සංසරණ සැපයුම105,664,907.5

උපරිම සැපයුම107,822,406

මුළු සැපයුම107,822,406

සංසරණ අනුපාතය0.9799%

නිකුත් කළ දිනය2017-03-16 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.38 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ106.8759994506836,2018-01-07

අඩුම මිල0.770017723731,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්QTUM

