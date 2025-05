PUNCH

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

නමPUNCH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2684

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම847,737,164.251328

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.8477%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.006501745744574055,2024-11-13

අඩුම මිල0.000014256003369507,2024-07-30

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

හැඳින්වීමOne Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.