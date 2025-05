PRQ

The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

නමPRQ

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1246

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.56%

සංසරණ සැපයුම310,256,872

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම310,256,872

සංසරණ අනුපාතය0.6205%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ2.60715606,2021-04-12

අඩුම මිල0.00749158,2020-10-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

