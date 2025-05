POOLX

Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.

නමPOOLX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1590

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)5.19%

සංසරණ සැපයුම5,204,752.262

උපරිම සැපයුම5,500,000

මුළු සැපයුම5,500,000

සංසරණ අනුපාතය0.9463%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ55.41120337,2021-04-12

අඩුම මිල0.031968563727650556,2023-03-31

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

