Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

නමPONCH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2760

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.06%

සංසරණ සැපයුම32,448,890

උපරිම සැපයුම400,000,000

මුළු සැපයුම400,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.0811%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.5499783885169789,2024-12-10

අඩුම මිල0.002091633550736749,2025-04-18

පොදු බ්ලොක්චේන්TONCOIN

