PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

නමPBTC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3438

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0

සංසරණ සැපයුම--

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම19,312,946

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.2751318968681968,2025-06-19

අඩුම මිල0.028456991217276392,2024-12-10

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

හැඳින්වීමPurple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
සොයන්න
ප්‍රියතම
PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (PBTC)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
තොරතුරු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ස්පොට්
විවෘත ඇණවුම්（0）
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
PBTC/USDT
--
--
‎--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (PBTC)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
තොරතුරු
විවෘත ඇණවුම්（0）
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
Loading...