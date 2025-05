PAIN

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

නමPAIN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1262

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)22.65%

සංසරණ සැපයුම4,999,956.644581

උපරිම සැපයුම10,000,000

මුළු සැපයුම9,999,956.644581

සංසරණ අනුපාතය0.4999%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ25.482911408254285,2025-02-20

අඩුම මිල1.0365077869161154,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

