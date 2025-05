OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

නමOSAK

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.452

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම750,869,738,630,302

උපරිම සැපයුම1,000,000,000,000,000

මුළු සැපයුම761,459,789,745,212

සංසරණ අනුපාතය0.7508%

නිකුත් කළ දිනය2024-04-23 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.000000434739531381,2024-04-08

අඩුම මිල0.000000000230262745,2023-04-23

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

