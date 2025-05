OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

නමOBT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.697

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.59%

සංසරණ සැපයුම3,100,000,000

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම10,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.31%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.03263069868224823,2025-03-14

අඩුම මිල0.007565967486990499,2025-02-18

පොදු බ්ලොක්චේන්ARB

