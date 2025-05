NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

නමNULS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1218

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%3,46

සංසරණ සැපයුම112.682.033,18748716

උපරිම සැපයුම210.000.000

මුළු සැපයුම131.782.000,9538411

සංසරණ අනුපාතය0.5365%

නිකුත් කළ දිනය2017-10-26 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0,098 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ8.54049015045166,2018-01-10

අඩුම මිල0.0238252744014919,2025-04-19

පොදු බ්ලොක්චේන්NULS

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.