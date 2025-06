NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

නමNEO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.130

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)46.61%

සංසරණ සැපයුම70,538,831

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2014-06-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.159 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ196.85299682617188,2018-01-15

අඩුම මිල0.07228679955005646,2016-10-21

පොදු බ්ලොක්චේන්NEO

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.