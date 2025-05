NCTR

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simple dapp creation. With nearly 150k users onboard, Apillon is rapidly becoming the go-to platform for Web2 developers looking to smoothly transition to the Web3 space.

නමNCTR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.7174

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම150 000 000

මුළු සැපයුම150 000 000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.040903262095268005,2024-07-29

අඩුම මිල0.007395488023465626,2025-05-01

පොදු බ්ලොක්චේන්GLMR

හැඳින්වීමApillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simple dapp creation. With nearly 150k users onboard, Apillon is rapidly becoming the go-to platform for Web2 developers looking to smoothly transition to the Web3 space.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.