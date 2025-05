NCN

NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

නමNCN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2489

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.07%

සංසරණ සැපයුම272,750,502

උපරිම සැපයුම3,000,000,000

මුළු සැපයුම450,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.0909%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.09670403470029812,2024-08-11

අඩුම මිල0.000592785853787732,2025-04-06

පොදු බ්ලොක්චේන්NCN

