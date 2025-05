NAP

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

නමNAP

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1418

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%33,16

සංසරණ සැපයුම4.319.562

උපරිම සැපයුම9.995.000

මුළු සැපයුම9.995.000

සංසරණ අනුපාතය0.4321%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ9.872712934817597,2023-02-08

අඩුම මිල0.6795598926375223,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්CHZ

අංශය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.