Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

නමNAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3830

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම9,554,519,024.23

මුළු සැපයුම3,943,874,031

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.07674626545446994,2024-04-19

අඩුම මිල0.001646567425682566,2025-03-11

පොදු බ්ලොක්චේන්AVAX_CCHAIN

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

