MORRA

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

නමMORRA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2108

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම390,830,705.22953624

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම500,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.7816%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.03978371917878591,2024-03-12

අඩුම මිල0.000178049391179794,2023-11-23

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.