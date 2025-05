MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

නමMCN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1762

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.53%

සංසරණ සැපයුම12,000,000

උපරිම සැපයුම12,000,000

මුළු සැපයුම12,000,000

සංසරණ අනුපාතය1%

නිකුත් කළ දිනය2023-07-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.1 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ9.457790290498655,2024-12-29

අඩුම මිල0.06541121432124603,2025-05-15

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

