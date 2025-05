MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

නමMBL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.582

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.05%

සංසරණ සැපයුම18,491,887,214

උපරිම සැපයුම30,000,000,000

මුළු සැපයුම30,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.6163%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.0012 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.04599472,2021-04-02

අඩුම මිල0.000767721148402,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්ONT

හැඳින්වීම【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.