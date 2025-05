LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

නමLTD

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2598

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම104,068,818,580

උපරිම සැපයුම333,333,333,333

මුළු සැපයුම331,794,333,333

සංසරණ අනුපාතය0.3122%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.000067596913167233,2024-08-29

අඩුම මිල0.000000986417043272,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.