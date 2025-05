LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

නමLOOM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1466

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.14%

සංසරණ සැපයුම1,242,920,897.5790398

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම1,300,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2018-03-15 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.076 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.7744539976119995,2018-05-04

අඩුම මිල0.002364206396202543,2025-05-27

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමLoom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.