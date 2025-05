LOL

The LOL project is a unique and innovative memecoin initiative that centers around the world’s most widely recognized and used emoji, the symbol. As a digital currency built on blockchain technology, $LOL combines the lightheartedness of internet culture with the growing potential of decentralized finance (DeFi). At its core, $LOL seeks to create a vibrant, engaging community where humor and finance coexist, making the world of cryptocurrency more accessible, enjoyable, and inclusive.

නමLOL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0

සංසරණ සැපයුම--

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම77,777,777

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ,

අඩුම මිල,

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.