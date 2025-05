LIKE

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

නමLIKE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1329

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.20%

සංසරණ සැපයුම331,159,918

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම500,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.6623%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.00581899,2021-09-07

අඩුම මිල0.001349657658212979,2023-08-06

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.