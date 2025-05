LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

නමLIBRA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1238

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.14%

සංසරණ සැපයුම256,424,723.787927

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම999,993,112.723504

සංසරණ අනුපාතය0.2564%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.27985940270513,2025-02-14

අඩුම මිල0.01922200077292896,2025-05-08

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

