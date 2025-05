LETIT

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

නමLETIT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1661

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.01%

සංසරණ සැපයුම63,999,999

උපරිම සැපයුම99,999,999

මුළු සැපයුම99,999,999

සංසරණ අනුපාතය0.6399%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.245371299906071,2024-05-23

අඩුම මිල0.024783436553700994,2025-05-21

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

