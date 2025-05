LEO

LEO is a memecoin on STX blockchain that represents Muneeb, the founder of STX's cat. No better ticker than the founder's pet, especially since Bitcoin is the cat chain.

නමLEO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.4483

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම9,500,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.002993491589979327,2024-03-14

අඩුම මිල0.000090456582653514,2025-03-11

පොදු බ්ලොක්චේන්STACKS

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

වියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.