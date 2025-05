LAZIO

The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

නමLAZIO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1050

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)34.12%

සංසරණ සැපයුම11,922,918.91763

උපරිම සැපයුම40,000,000

මුළු සැපයුම40,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.298%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ35.76054544933856,2021-10-21

අඩුම මිල0.8171954018930977,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.