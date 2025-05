LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

නමLANDSHARE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1455

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)4.89%

සංසරණ සැපයුම5,342,355.93

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම5,918,278.76073754

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ12.46164614625564,2021-11-11

අඩුම මිල0.4131348791432006,2023-10-14

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

හැඳින්වීමLandshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.