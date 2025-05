KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

නමKSM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.167

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)95.77%

සංසරණ සැපයුම16,567,790.442927

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම16,567,790.442927

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2019-08-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ623.75283412,2021-05-18

අඩුම මිල0.915787390828,2020-01-14

පොදු බ්ලොක්චේන්KSM

