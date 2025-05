KRIPTO

KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

නමKRIPTO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2523

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම5,419,500,000

උපරිම සැපයුම99,999,999,999

මුළු සැපයුම5,962,142,871

සංසරණ අනුපාතය0.0541%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.004834495804101652,2022-09-30

අඩුම මිල0.000032211452194869,2025-05-20

පොදු බ්ලොක්චේන්BITCI

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.